अलवर में नीट पेपर लीक पर भड़का गुस्सा, NSUI ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ किया विरोध-प्रदर्शन 

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ता हैदर अली ने सीधे तौर पर एनटीए (NTA) को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमने आज एनटीए और नीट में हुई इस बड़ी धांधली के खिलाफ सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया है। हमारी साफ मांग है कि इस भ्रष्ट एजेंसी को देश में पूरी तरह से प्रतिबंधित (बैन) कर दिया जाए।



पेपर लीक होने के बाद सरकार सिर्फ परीक्षा रद्द करने का नाटक करती है, लेकिन इससे उन छात्रों का भरोसा वापस नहीं आएगा जिन्होंने मेहनत की थी। उन्होंने आगे कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में होने वाले पेपर लीक नहीं होंगे? कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार हो रही धांधलियों से छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है और शिक्षा व्यवस्था पर से विश्वास उठता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।