6 लाख डूबे, सड़क पर आ गए…फिर ऐसे खड़ा किया करोड़ों का कारोबार, जानें राजस्थान के संजय सूरी की प्रेरक कहानी

सूरी ने बताया कि मुश्किल समय में उन्होंने हार नहीं मानी। पहले जहां वे खुद कच्चा माल खरीदकर उत्पाद तैयार करते थे, वहीं बाद में दूसरों के माल पर तकनीकी विशेषज्ञ के तौर पर काम करना शुरू किया। वर्ष 1991 में वे भिवाड़ी आ गए और यहां एक भूखंड खरीदकर काम शुरू किया। उस समय उनके क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञों की कमी थी। भिवाड़ी में एक बड़ी चश्मा कंपनी के लिए उन्होंने कई टूल और टेस्टिंग मशीनें तैयार कीं। इसी दौरान वे गुरुग्राम की एक इटली की कंपनी से जुड़े और उन मशीन पार्ट्स को देश में तैयार करना शुरू किया, जो पहले विदेशों से आयात किए जाते थे।