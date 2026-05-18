18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

6 लाख डूबे, सड़क पर आ गए…फिर ऐसे खड़ा किया करोड़ों का कारोबार, जानें राजस्थान के संजय सूरी की प्रेरक कहानी

Succsess Story:पढ़ाई पूरी करने के बाद एक साल नौकरी की और फिर अपना व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में ही लाखों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन हार मानने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। यह प्रेरक कहानी है भिवाड़ी के उद्योगपति संजय सूरी की।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

kamlesh sharma

May 18, 2026

bhiwadi businessman success story

बेटे के साथ संजय सूरी

Succsess Story: भिवाड़ी (अलवर)। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक साल नौकरी की और फिर अपना व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में ही लाखों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन हार मानने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। कठिन परिश्रम, तकनीकी कौशल और लगन के दम पर खुद को एक सफल उद्योगपति के रूप में स्थापित किया। यह प्रेरक कहानी है भिवाड़ी के उद्योगपति संजय सूरी की।

संजय सूरी ने बताया कि उनका जन्म 10 नवंबर 1965 को चंडीगढ़ में हुआ। उनके पिता सतपाल सूरी मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर थे। उन्होंने वर्ष 1987 में टूल एंड डाई मेकिंग में इंजीनियरिंग की। पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहाली स्थित एक सेमीकंडक्टर कंपनी में सेक्शन हेड के रूप में नौकरी शुरू की, जहां उनका वेतन 1800 रुपए प्रतिमाह था। नौकरी के दौरान उन्होंने कंपनी के लिए कई आयातित टूल विकसित किए, लेकिन शुरू से ही खुद का व्यवसाय करने का सपना था।

उन्होंने जॉब वर्क के रूप में अपना काम शुरू किया। शुरुआत में काम अच्छा चला, लेकिन कई कंपनियों ने भुगतान नहीं किया और उनके करीब छह लाख रुपए बाजार में फंस गए। उस समय यह राशि उनके लिए बहुत बड़ी थी। उन्होंने बताया कि व्यवसाय शुरू करने के लिए पिता से उधार लिया था, लेकिन रकम डूबने के बाद वे पूरी तरह आर्थिक संकट में आ गए।

मुश्किल समय में भी नहीं मानी हार

सूरी ने बताया कि मुश्किल समय में उन्होंने हार नहीं मानी। पहले जहां वे खुद कच्चा माल खरीदकर उत्पाद तैयार करते थे, वहीं बाद में दूसरों के माल पर तकनीकी विशेषज्ञ के तौर पर काम करना शुरू किया। वर्ष 1991 में वे भिवाड़ी आ गए और यहां एक भूखंड खरीदकर काम शुरू किया। उस समय उनके क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञों की कमी थी। भिवाड़ी में एक बड़ी चश्मा कंपनी के लिए उन्होंने कई टूल और टेस्टिंग मशीनें तैयार कीं। इसी दौरान वे गुरुग्राम की एक इटली की कंपनी से जुड़े और उन मशीन पार्ट्स को देश में तैयार करना शुरू किया, जो पहले विदेशों से आयात किए जाते थे।

करोड़ों रुपए का कारोबार

वर्ष 1994 में उनका विवाह वंदना सूरी से हुआ। वंदना सूरी स्कूल में कॉमर्स विभाग की हेड थीं, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़कर पति के व्यवसाय में सहयोग करना शुरू किया। वर्ष 2004 में उन्हें आंध्रप्रदेश के चित्तूर में एक बड़े प्लांट के निर्माण का ऑर्डर मिला। यह देश का अपनी तरह का पहला प्लांट था। इस परियोजना के सफल होने के बाद उद्योग जगत में उनकी अलग पहचान बन गई। आज वे देश की कई नामचीन कंपनियों के लिए प्लांट स्थापित कर चुके हैं। संजय सूरी बताते हैं कि आज उनके साथ 60 परिवार जुड़े हुए हैं और कंपनी करोड़ों रुपए का कारोबार कर रही है।

अब बना रहे स्मार्ट सिस्टम

सूरी ने बताया कि शुरुआती नुकसान ने उन्हें जिंदगी की बड़ी सीख दी। उन्होंने कहा कि मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। पहले वे केवल मैकेनिकल कार्य करते थे, लेकिन वर्ष 2018 में बेटे भानूप्रताप सूरी के व्यवसाय से जुड़ने के बाद उन्होंने मेकाट्रोनिक्स ऑटोमेशन को भी शामिल किया। अब उनकी कंपनी स्मार्ट कन्वेयर सिस्टम तैयार कर रही है। उन्होंने बताया कि पहले यूरोप, अमेरिका और जर्मनी से स्मार्ट कन्वेयर सिस्टम आयात किए जाते थे, लेकिन अब वे इन्हें देश में ही विकसित कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Success Story: ‘तुझे तो बहीखाता भी नहीं आता’, इसी ताने को बनाया ताकत, अलवर का बेटा बना IFS अफसर
अलवर
raunak ifs officer

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 May 2026 03:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / 6 लाख डूबे, सड़क पर आ गए…फिर ऐसे खड़ा किया करोड़ों का कारोबार, जानें राजस्थान के संजय सूरी की प्रेरक कहानी

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरिस्का में रोमांच: बफर जोन में एक साथ दिखे 5 टाइगर, वन विभाग ने जारी किया ‘हाई अलर्ट’

sariska news
अलवर

अलवर में नीट पेपर लीक पर भड़का गुस्सा, NSUI ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ किया विरोध-प्रदर्शन 

alwar nsui protest
अलवर

अलवर में अतिक्रमण को लेकर दुकानदारों को 2 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगा पर बड़ा एक्शन

uit nagar nigam action alwar
अलवर

भिवाड़ी में वारदात: कूरियर बॉय बनकर फ्लैट में घुसा बदमाश, 2 साल के बच्चे की गर्दन पर चाकू रख की बड़ी लूट

bhiwadi news
अलवर

अलवर जंक्शन पर बनेगा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पटरियों पर नहीं भरेगा पानी; 111 करोड़ से बदलेगी तस्वीर

Alwar Railway Station Redevelopment
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.