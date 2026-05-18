राजगढ़ की सब्जी मण्डी में प्रभावित हो रहा व्यापार, दिल्ली व हरियाणा का बाजार गुलजार

राजगढ़. टहला एवं रैणी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन काफी मात्रा में हो रहा है, लेकिन स्थानीय सब्जी मण्डी में सब्जियां कम पहुंचने से आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इधर किसानों को भी सब्जियों के पर्याप्त दाम नहीं मिल पा रहे हैं। मंडी में माल की मांग होने के बावजूद पूर्ति नहीं कर पा रहे।आड़तियों का कहना हैं कि मोतीवाड़ा, माचाड़ी, डोरोली, पिनान, राजपुर बड़ा, देवती, टहला, खोहदरीबा, सकट गांव में लोगों ने अवैध कांटे लगाकर सब्जी की खरीदारी कर वाहनों में भरकर दिल्ली व हरियाणा भेज रहे हैं। उक्त अवैध कांटों से सरकार को एक प्रतिशत टैक्स का नुकसान हो रहा हैं। अवैध कांटों के चलते राजगढ़ सब्जी मण्डी में सब्जियां बहुत ही कम आ रही हैं।