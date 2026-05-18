अलवर में अतिक्रमण को लेकर दुकानदारों को 2 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगा पर बड़ा एक्शन

कार्रवाई के पहले दिन टीम ने दुकानों के आगे फीते से बाकायदा नापाई (सीमांकन) करवाई। अधिकारियों का कहना है कि यह नापाई इसलिए की जा रही है ताकि तीसरे दिन होने वाली मुख्य कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह का भ्रम न रहे और चिन्हित किए गए रेड मार्क (लाल निशान) के आधार पर सीधे बुल्डोजर चलाया जा सके। प्रशासन की इस सख्ती को देखते हुए बाजार में खलबली मच गई। कई दुकानदारों ने आनन-फानन में अपनी दुकानों के बाहर लटके साइन बोर्ड, लोहे के काउंटर और बाहर रखा सामान खुद ही समेटना शुरू कर दिया। सड़क किनारे कूलर, पंखे और मिट्टी के बर्तन बेचने वाले दुकानदारों को भी समझाइश की गई, जिसके बाद उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे।