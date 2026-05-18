राजस्थान में यहां 964 बीघा जमीन पर बनेगा देश का दूसरा जापानी जोन, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते

नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इस जापानी जोन के सामने ही भारतीय जोन भी बनेगा। जापानी जोन विकसित होने से सड़क, बिजली, पानी और लॉजिस्टिक्स जैसी आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा। इससे आसपास के कस्बों और गांवों में भी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेगी। रियल एस्टेट, होटल, परिवहन और सेवा क्षेत्र को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। उद्योग विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में कई और विदेशी कंपनियां यहां निवेश के लिए आगे आ सकती हैं।