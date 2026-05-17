स्कूलों में आज से गर्मियों की छुट्टियां शुरू, लेकिन इस बार सिर्फ 35 दिन ही मना पाएंगे वेकेशन; जानें वजह

आमतौर पर स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां करीब 45 दिनों की हुआ करती थीं, जिससे बच्चों को नानी के घर जाने और घूमने-फिरने का लंबा वक्त मिल जाता था। लेकिन इस बार शिक्षा विभाग ने नया फैसला लिया है। नए शैक्षणिक सत्र (Academic Session) को पूरी तरह व्यवस्थित करने और पढ़ाई को समय पर पूरा कराने के उद्देश्य से इस बार छुट्टियों के दिनों में कटौती की गई है। पहले के नियमों के मुताबिक, 21 जून को सिर्फ ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ मनाने के लिए स्कूल खुलते थे और फिर उसके बाद सीधे 1 जुलाई से परमानेंट पढ़ाई शुरू होती थी।



लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। चूंकि नया सेशन 1 अप्रैल से ही शुरू हो चुका है, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 21 जून से ही स्कूलों में बच्चों की रेगुलर पढ़ाई शुरू करवा दी जाएगी।