17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

साइलेंट किलर: हर घर में पैर पसार रहा हाई बीपी, तेजी से बढ़ रहे मरीज

बदलती लाइफस्टाइल, काम का स्ट्रेस और खानपान में गड़बड़ी के कारण अलवर सहित पूरे देश में हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। स्थिति यह है कि अब लगभग हर घर में इस बीमारी ने दस्तक दे दी है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर समय पर इसकी जांच और इलाज नहीं कराया गया, तो यह साइलेंट किलर आपकी किडनी और दिल को हमेशा के लिए ठप कर सकता है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

May 17, 2026

high bp cases

representative picture (patrika)

आजकल हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एनसीडी (नॉन कम्युनिकेबल डिजीज) सेल की हालिया रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों में एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो गंभीर रूप से हाइपरटेंशन का शिकार हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें, तो साल 2022-23 में एनसीडी क्लीनिकों में जांच कराने आए 11.80 लाख मरीजों में से करीब 4.4 फीसदी लोग हाई बीपी से पीड़ित मिले थे।

लेकिन सिर्फ दो साल के भीतर, यानी साल 2024-25 में यह आंकड़ा खतरनाक तरीके से बढ़ गया। इस दौरान जांच कराने आए 9.26 लाख लोगों में से 7.57 प्रतिशत मरीजों में हाइपरटेंशन की पुष्टि हुई। इस साल भी मरीजों की यह संख्या लगातार ग्राफ ऊपर की ओर ले जा रही है, जो एक बड़े खतरे की घंटी है।

दुनियाभर में बड़ी आबादी अनजानी, क्यों कहते हैं इसे 'साइलेंट किलर'?

ग्लोबल लेवल पर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दुनिया में करीब 1.4 अरब लोग हाई बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि इनमें से करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें खुद पता ही नहीं है कि वे इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। सीनियर डॉक्टरों का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर को 'साइलेंट किलर' इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण आसानी से दिखाई नहीं देते। जब तक मरीज को सिरदर्द, चक्कर आना या घबराहट जैसे लक्षण महसूस होते हैं, तब तक यह बीमारी शरीर के अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर चुकी होती है।

किडनी और दिल को पहुंचा रहा है नुकसान

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लंबे समय तक ब्लड प्रेशर बढ़ा रहने का सीधा असर हमारी किडनी और दिल पर पड़ता है। जब बीपी हाई होता है, तो किडनी की खून ले जाने वाली नसों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इससे धीरे धीरे किडनी खराब (किडनी फेलियर) होने का खतरा पैदा हो जाता है। इसके साथ ही, हाई बीपी के कारण दिल को शरीर में खून पंप करने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यही वजह है कि आजकल बहुत ही कम उम्र के युवाओं में भी हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं।

बचाव ही है सबसे बड़ा इलाज

डॉक्टरों की सलाह है कि इस गंभीर स्थिति से बचने के लिए 30 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए। इसके अलावा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ छोटे बदलाव करके जैसे नमक का सेवन कम करना, रोजाना 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज करना, पूरी नींद लेना और जंक फूड से दूरी बनाकर इस 'साइलेंट किलर' को मात दी जा सकती है, ताकि बीमारियों से बचा जा सके।

ये भी पढ़ें

अलवर को बड़ी सौगात: रेलवे स्टेशन के कायाकल्प पर खर्च होंगे 111 करोड़, भिवाड़ी को मिला सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट
अलवर
alwar railway station redevelopment

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 May 2026 11:40 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / साइलेंट किलर: हर घर में पैर पसार रहा हाई बीपी, तेजी से बढ़ रहे मरीज

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रंगदारी न देने पर टोल प्लाजा पर बदमाशों ने की तोड़फोड़, पास ही 8 महीने से बंद पड़ी है पुलिस चौकी

toll plaza attack
अलवर

अब होगी महंगाई की धमाकेदार एंट्री, रसोई का बजट बिगड़ेगा

महंगाई
अलवर

Rajasthan: पेट्रोल-डीजल व CNG महंगी होने से 10 रुपए तक बढ़ा किराया, टूर पैकेज भी महंगे; LPG से चलने वाले ऑटो बंद

Petrol-Diesel and CNG hiked
अलवर

10 दिन के अंदर युवक ने एक ही परिवार की 2 लड़कियों से की शादी, फिर दुल्हनों ने कर दिया ऐसा कांड कि उड़ गए होश

Looteri Dulhan
अलवर

Petrol Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ते ही अब आया एक और संकट, राजस्थान की जनता को लगेगा जोरदार झटका

Petrol Diesel Price Hike
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.