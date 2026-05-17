साइलेंट किलर: हर घर में पैर पसार रहा हाई बीपी, तेजी से बढ़ रहे मरीज

आजकल हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एनसीडी (नॉन कम्युनिकेबल डिजीज) सेल की हालिया रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों में एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो गंभीर रूप से हाइपरटेंशन का शिकार हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें, तो साल 2022-23 में एनसीडी क्लीनिकों में जांच कराने आए 11.80 लाख मरीजों में से करीब 4.4 फीसदी लोग हाई बीपी से पीड़ित मिले थे।



लेकिन सिर्फ दो साल के भीतर, यानी साल 2024-25 में यह आंकड़ा खतरनाक तरीके से बढ़ गया। इस दौरान जांच कराने आए 9.26 लाख लोगों में से 7.57 प्रतिशत मरीजों में हाइपरटेंशन की पुष्टि हुई। इस साल भी मरीजों की यह संख्या लगातार ग्राफ ऊपर की ओर ले जा रही है, जो एक बड़े खतरे की घंटी है।