10 दिन के अंदर युवक ने एक ही परिवार की 2 लड़कियों से की शादी, फिर दुल्हनों ने कर दिया ऐसा कांड कि उड़ गए होश

पहली युवती के फरार होने के बाद आरोपियों ने परिवादी को दूसरी युवती आरती से शादी कराने का भरोसा दिया। 23 जनवरी को शादी कराई गई, जिसमें धर्मशाला बुकिंग, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं पर लाखों रुपए खर्च हुए। कुछ दिन बाद आरती भी मायके जाने का बहाना बनाकर चली गई और वापस आने से इनकार कर दिया। आरोप है कि बाद में आरोपियों ने और रुपए मांगते हुए रिश्ता तोड़ने की धमकी दी। फिलहाल थाने में रिपोर्ट दर्ज हो गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही हैं।