Alwar News: जून में शुरू होगा 100 बेड का वार्ड, मरीजों की राह फिर भी नहीं होगी आसान

अस्पताल में नए वार्ड, हॉस्टल और क्रिटिकल केयर यूनिट निश्चित रूप से चिकित्सा सुविधाओं को नया विस्तार देंगे, लेकिन यदि आधारभूत जरूरतों-जैसे पार्किंग, सुगम पहुंच और आपातकालीन मार्ग पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो करोड़ों की ये परियोजनाएं मरीजों के लिए राहत से ज्यादा नई परेशानी का कारण बन सकती हैं। क्रिटिकल केयर यूनिट के पीछे कंपनी बाग रोड की ओर एक वैकल्पिक रास्ता विकसित किया जाए तो मरीजों और एम्बुलेंस की आवाजाही काफी आसान हो सकती है। इसके अलावा यदि जिला प्रशासन कंपनी बाग में पूर्व प्रस्तावित पार्किंग योजना को अमल में लाता है, तो अस्पताल परिसर में वर्षों से बनी पार्किंग समस्या से भी काफी राहत मिल सकती है।