Khairthal News: पुलिस की बड़ी कार्रवाई: तिरंगा बाजार में छापा, 625 किलो अवैध पटाखे जब्त

थाना पुलिस ने मौके से पटाखों के इस भारी जखीरे को अपने कब्जे में ले लिया है और दुकानदारों से पटाखों से जुड़े जरूरी कागजात मांगे हैं। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि घनी आबादी वाले इलाके में पटाखों का इस तरह भंडारण करना नियमों का सीधा उल्लंघन है।



पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बरामद पटाखों के संबंध में विस्फोटक अधिनियम (Explosives Act) और अन्य जरूरी कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब इस बात की भी गहनता से जांच कर रही है कि इन पटाखों की बिक्री के लिए व्यापारियों के पास जरूरी फायर एनओसी और वैलिड लाइसेंस थे या नहीं।