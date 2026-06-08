College Admission: कॉलेजों में पहली मेरिट लिस्ट 15 जून को, GD कॉलेज में सीटों से दोगुने आवेदन

अगर आपने भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा है, तो आपके लिए बड़ी खबर है। इस बार शिक्षा विभाग ने आवेदन की आखिरी तारीख को आगे नहीं बढ़ाया है। इसका मतलब है कि फॉर्म भरने का काम पूरा हो चुका है और अब छात्र-छात्राओं को बेसब्री से मेरिट लिस्ट का इंतजार है। शेड्यूल के मुताबिक कल यानी 9 जून को कॉलेजों की तरफ से अंतिम वरीयता सूची (फाइनल मेरिट लिस्ट) और वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी।



जिन स्टूडेंट्स का नाम इस मेरिट सूची में आएगा, उन्हें 13 जून तक अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांच करानी होगी और ई-मित्र पर जाकर फीस जमा करनी होगी। इसके बाद 15 जून को कॉलेज पहली प्रवेश सूची जारी करेंगे। वहीं 16 जून को स्टूडेंट्स को उनके सेक्शन और सब्जेक्ट अलॉट कर दिए जाएंगे।