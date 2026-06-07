अलवर में नए फ्लैट बनाने पर इसी माह आएगा बड़ा फैसला

अब इस पूरे प्रोजेक्ट का भविष्य इसी महीने होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक पर टिका हुआ है। आवासन मंडल के अतिरिक्त मुख्य अभियंता (जयपुर) पीएल मीणा ने जानकारी दी है कि जून महीने के मध्य में, संभवतः 15 जून को जयपुर में विभाग की एक हाई-लेवल मीटिंग होने वाली है। इस बैठक में न सिर्फ अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर की इस महत्वपूर्ण योजना पर आखिरी मुहर लगेगी, बल्कि प्रदेश के कई अन्य हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी बड़े फैसले किए जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो अलवर के लोगों को जल्द ही एक बेहतरीन लोकेशन पर अपने सपनों का आशियाना बनाने या निवेश करने का शानदार मौका मिलेगा।