Alwar Crime: कचरे के ढेर में मिला व्यक्ति का शव, हत्या की आशंका

सोखर गांव के स्थानीय लोगों और ग्रामीणों का कहना है कि जिस हालत में अशोक का शव कचरे के ढेर में मिला है, उससे साफ तौर पर हत्या की आशंका नजर आ रही है। ग्रामीणों का मानना है कि किसी ने अशोक की जान लेकर सबूत मिटाने के इरादे से उसकी लाश को यहां कचरे में फेंक दिया। पुलिस का कहना है कि परिजनों की तरफ से मिलने वाली लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगे का अनुसंधान (जांच) किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा। इलाके में इस घटना के बाद से ही सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग जल्द से जल्द मामले के खुलासे की मांग कर रहे हैं।