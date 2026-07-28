Alwar News: शहर को जलभराव से मिलेगी मुक्ति, IIT खड़गपुर की टीम पहुंची अलवर 

अलवर शहर में ड्रेनेज सिस्टम के लिए नगर निगम व यूआइटी की ओर से 29 बड़े नाले बनाए गए। इन्हीं से छोटी नालियां जोड़ी गई। वार्डों की नालियों का जुड़ाव मुख्य नालों से नहीं हो पा रहा है। साथ ही, सड़कों के पास गुजर रहे नालों में भी छोटे पाइप लगाने के कारण बारिश का पानी पूरा नहीं निकल पा रहा है, जिससे जलभराव हो रहा है। इसे देखते हुए राजस्थान पत्रिका ने मुद्दा कई बार उठाया और प्रशासन ने गंभीरता से लिया। अब आइआइटी खड़गपुर के इंजीनियर 120 वर्ग किमी एरिया में सर्वे करेंगे। यह सर्वे एक साल में पूरा हो पाएगा, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट यूआइटी के पास 15 अगस्त तक आ जाएगी। इस कार्य के लिए यूआइटी ने 2.2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।