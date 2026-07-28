Alwar Jagannath Mela: जानकी मैया को ब्याह कर अपने धाम लौटे भगवान जगन्नाथ, रथयात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब

Alwar Jagannath Mela: राजस्थान के अलवर शहर में सोमवार की रात बेहद खास और भक्तिमय माहौल लेकर आई। रूपबास स्थित रूपहरि मंदिर से शाम करीब 7 बजे शुभ मुहूर्त में भगवान जगन्नाथ और जानकी मैया को भव्य 'इन्द्र विमान' यानी रथ में विराजमान किया गया। रथयात्रा की रवानगी से ठीक पहले पुलिस की टुकड़ी ने भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी।



इस पल के दौरान रूपबास की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी लाडली बेटी जानकी को भारी मन और नम आंखों से विदा किया। महिलाओं ने पारंपरिक मांगलिक गीत गाकर जानकी मैया और भगवान जगन्नाथ के सुखद दांपत्य जीवन की मंगल कामना की। मंदिर के आसपास हजारों भक्तों की भीड़ दर्शनों के लिए टकटकी लगाए खड़ी रही।