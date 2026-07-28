28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Alwar Jagannath Mela: जानकी मैया को ब्याह कर अपने धाम लौटे भगवान जगन्नाथ, रथयात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब

Alwar Jagannath Mela: अलवर में भगवान जगन्नाथ अपनी दुल्हन जानकी जी को ब्याह कर आदर-सत्कार के साथ अपने धाम पुराना कटला स्थित सुभाष चौक मंदिर लौट आए। इस पावन पल का साक्षी बनने और वर-वधू के स्वागत के लिए पूरा शहर सड़कों पर उमड़ पड़ा।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jul 28, 2026

alwar jagannath rath yatra return

जानकी मैया को ब्याह कर अपने धाम लौटे भगवान जगन्नाथ (फोटो - पत्रिका)

Alwar Jagannath Mela: राजस्थान के अलवर शहर में सोमवार की रात बेहद खास और भक्तिमय माहौल लेकर आई। रूपबास स्थित रूपहरि मंदिर से शाम करीब 7 बजे शुभ मुहूर्त में भगवान जगन्नाथ और जानकी मैया को भव्य 'इन्द्र विमान' यानी रथ में विराजमान किया गया। रथयात्रा की रवानगी से ठीक पहले पुलिस की टुकड़ी ने भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी।

इस पल के दौरान रूपबास की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी लाडली बेटी जानकी को भारी मन और नम आंखों से विदा किया। महिलाओं ने पारंपरिक मांगलिक गीत गाकर जानकी मैया और भगवान जगन्नाथ के सुखद दांपत्य जीवन की मंगल कामना की। मंदिर के आसपास हजारों भक्तों की भीड़ दर्शनों के लिए टकटकी लगाए खड़ी रही।

रथ को रोककर भगवान की आरती उतारी

अपने आराध्य और नई दुल्हन के स्वागत के लिए पूरे शहर ने पलक-पावड़े बिछा दिए थे। रथयात्रा रूपबास से शुरू होकर मालवीय नगर, मिनी सचिवालय, मोतीडूंगरी, एसएमडी चौराहा, नंगली सर्किल, कंपनी बाग, चर्च रोड, होप सर्कस और बजाजा बाजार से होती हुई देर रात अपने गंतव्य सुभाष चौक मंदिर पहुंची। रास्ते में पड़ने वाले सभी प्रमुख मंदिरों के बाहर रथ को रोककर भगवान की भव्य आरती उतारी गई। यात्रा में बजते बैंड-बाजे, विभिन्न मंडलों की मनमोहक झांकियां और अखाड़े के कलाकारों के करतब लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बने रहे।

जमकर खरीदारी की

प्रताप ऑडिटोरियम से लेकर नंगली चौराहे तक देर रात तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा रही। कंपनी बाग से चर्च रोड के बीच करीब एक दर्जन से ज्यादा सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की ओर से भंडारे आयोजित किए गए, जहां भक्तों को प्रसादी बांटी गई। स्वागत में दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठानों को रोशनी से सजाया था। रास्ते में सजी दुकानें, झूले और जगह-जगह जलसेवा के साथ बजते धार्मिक भजनों ने पूरे इलाके को उत्सव के रंग में रंग दिया, जहां बच्चों से लेकर बड़ों ने जमकर खरीदारी भी की।

भगवान जगन्नाथ और जानकी मैया के सुभाष चौक मंदिर प्रवेश करते ही इस वर्ष की मुख्य रथयात्रा का समापन हो गया। इसके साथ ही मंदिर में 'बूढ़े जगन्नाथ जी' के दर्शन भी श्रद्धालुओं के लिए बंद हो गए। अब इस ऐतिहासिक जगन्नाथ रथयात्रा महोत्सव का औपचारिक समापन गुरु पूर्णिमा के दिन होगा। उस दिन मंदिर में माता जानकी की पारंपरिक 'मुंह दिखाई' की रस्म निभाई जाएगी, जिसके बाद विशेष हवन, महाआरती और शाम को गोलख पूजन का आयोजन किया जाएगा।

Alwar: कॉलेजों में खुलेंगे पेट्रोल पंप? जमीन मांगने पर भड़के शिक्षाविद

ये भी पढ़ें
college land petrol pump

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Jul 2026 11:54 am

Published on:

28 Jul 2026 11:54 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar Jagannath Mela: जानकी मैया को ब्याह कर अपने धाम लौटे भगवान जगन्नाथ, रथयात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar News: शहर को जलभराव से मिलेगी मुक्ति, IIT खड़गपुर की टीम पहुंची अलवर 

waterlogging solution
अलवर

अलवर में LKG छात्र की मौत: 20 बच्चों से भरे टैंपो में झटका लगते ही सड़क पर गिरा मासूम, पिता करते हैं रंगाई-पुताई का काम

Alwar School Van Accident
अलवर

Alwar : अशोक गहलोत के कार्यकाल में 17 पेपर लीक हुए थे, अरुण चतुर्वेदी का कांग्रेस पर तीखा हमला

Arun Chaturvedi scathing attack Congress Said Ashok Gehlot tenure 17 papers leaked
अलवर

Alwar: लोकप्रिय शिक्षक के तबादले पर ग्रामीणों ने स्कूल पर जड़ा ताला, चार घंटे प्रदर्शन

harsoli teacher transfer protest
अलवर

Alwar Crime: सूने मकान से लाखों के जेवर-नकदी चोरी, भोपाल गया था परिवार

Alwar Crime
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.