Alwar Crime: वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश; फाइनेंस रिकवरी एजेंट सहित 2 गिरफ्तार, 13 गाड़ियां बरामद

इस पूरे मामले की शुरुआत वैशाली नगर थाना क्षेत्र के जनता कॉलोनी निवासी यू महादेवन की एक शिकायत से हुई थी। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 20 अप्रेल की रात दुराई राज मिशन स्कूल के पास से उनकी मारुति ईको कार चोरी हो गई है। पुलिस जब इस ईको कार की तलाश में जुटी, तो कड़ियां जुड़ती गईं और पूरा गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया।



पकड़े गए आरोपियों में से एक राजेश (25 वर्ष) राजगढ़ के ओडपुर का रहने वाला है, जो हाल में उद्योग नगर थाना इलाके के ढाडोली में रह रहा था। वहीं दूसरा आरोपी मनीष कुमार (20 वर्ष) वैशाली नगर के बेलाका का रहने वाला है। इनमें से एक आरोपी फाइनेंस रिकवरीकर्मी का काम करता है।