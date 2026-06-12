Alwar News: राजीविका की ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा अपना ‘ऑफिस’, 11 पंचायतों में बनेंगे एसी शेड

आपको बता दें कि अलवर जिले में राजीविका मिशन से लगभग एक लाख से ज्यादा महिला समूह जुड़े हुए हैं। अभी तक जगह की कमी के कारण ये महिलाएं अपने-अपने घरों से ही काम चला रही थीं, जिससे काम का तालमेल नहीं बैठ पाता था।



महिलाओं की इसी परेशानी को समझते हुए 'डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना' के तहत इन आधुनिक शेड्स को बनाने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से न सिर्फ गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को भी शहरों की तरह एक प्रोफेशनल माहौल में काम करने का मौका मिलेगा।



ग्रामीण महिलाओं के कार्य करने के लिए 11 स्थानों पर शेड बनाए जाएंगे। हर शेड पर 25 लाख रुपए व्यय होंगे। प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। मंजूरी आने के बाद काम शुरू करवाएंगे - सालुंखे गौरव रविंद्र, सीईओ, जिला परिषद