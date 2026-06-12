अलवर में दर्दनाक हादसा: राजगढ़ के पास वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत

अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार रात को एक ट्रेन हादसे में युवक की मौत हो गई। थानाराजाजी क्षेत्र का रहने वाला 18 वर्षीय दीपांशु वर्मा पुत्र भगवान सहाय अपने घर से राजगढ़ बाजार के लिए निकला था। उसने अपने परिवार से कहा था कि वह बाजार से कुछ जरूरी सामान लेने जा रहा है।



लेकिन जब वह देर रात तक वापस घर नहीं लौटा, तो परिजन उसकी तलाश में जुट गए और काफी परेशान हो गए। इसी बीच रात को राजगढ़-बांदीकुई रेल मार्ग के बीच स्थित माता जी का नाले के पास यह दर्दनाक हादसा हो गया।