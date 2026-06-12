अलवर में दर्दनाक हादसा: राजगढ़ के पास वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत

राजगढ़ CHC में मौजूद परिजन (फोटो - पत्रिका)
अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार रात को एक ट्रेन हादसे में युवक की मौत हो गई। थानाराजाजी क्षेत्र का रहने वाला 18 वर्षीय दीपांशु वर्मा पुत्र भगवान सहाय अपने घर से राजगढ़ बाजार के लिए निकला था। उसने अपने परिवार से कहा था कि वह बाजार से कुछ जरूरी सामान लेने जा रहा है।
लेकिन जब वह देर रात तक वापस घर नहीं लौटा, तो परिजन उसकी तलाश में जुट गए और काफी परेशान हो गए। इसी बीच रात को राजगढ़-बांदीकुई रेल मार्ग के बीच स्थित माता जी का नाले के पास यह दर्दनाक हादसा हो गया।
जीआरपी (GRP) अलवर के हेड कांस्टेबल सरदार सिंह गुर्जर ने बताया कि गुरुवार देर रात राजगढ़ रेलवे स्टेशन मास्टर की ओर से एक सूचना मिली थी। सूचना में बताया गया कि दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की कटकर मौत हो गई है।
ट्रेन की रफ्तार तेज होने के कारण युवक को संभलने का मौका नहीं मिला और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ रेलवे ट्रैक के पास जमा हो गई।
घटना के बाद राजगढ़ पुलिस और रेलवे पुलिस (जीआरपी) तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने रात में ही युवक के शव को अपने कब्जे में लिया और शिनाख्त न होने के कारण उसे राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) की मोर्चरी में रखवाया।
शुक्रवार सुबह जब युवक की तलाश करते हुए परिजन पहुंचे, तो उसकी पहचान थानाराजाजी निवासी दीपांशु के रूप में हुई। इकलौते जवान बेटे की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे अंतिम संस्कार के लिए रोते-बिलखते परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
इस दुखद घटना को लेकर मृतक के पिता भगवान सहाय वर्मा ने राजगढ़ थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई है। पिता ने बताया कि बेटा सामान लेने की बात कहकर गया था और हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस बात की बारीकी से जांच कर रही है कि युवक रात के समय रेलवे ट्रैक के पास कैसे पहुंचा और यह हादसा किन परिस्थितियों में हुआ।
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