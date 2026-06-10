अलवर सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार ने दो बाइकों को रौंदा, 2 की मौत, मची चीख-पुकार

पहली बाइक पर रैणी के रामसिंहपुरा का रहने वाला 22 वर्षीय युवक नीरज पुत्र बाबूलाल मीना सवार था। नीरज अपने नाना के गांव मोनूका से वापस अपने गांव लौट रहा था। परिजनों ने बताया कि शाम को जब वह नाना के घर से निकल रहा था, तो परिवार वालों ने उसे रात में सफर न करने की सलाह देते हुए रोकने की कोशिश भी की थी।



लेकिन नीरज ने जरूरी काम होने की बात कहकर बाइक उठा ली। रास्ते में डोरोली के पास कार की भीषण टक्कर से नीरज की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने उसके शव को राजगढ़ अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया है।