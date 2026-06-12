Rajasthan News : कांग्रेस नेता इमरान खान की ज़मीन पर ‘बुलडोज़र एक्शन’, BJP पर द्वेषतापूर्ण कार्रवाई का आरोप

राजस्थान के अलवर संभाग के प्रमुख औद्योगिक शहर भिवाड़ी और तिजारा विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को उस समय भारी राजनैतिक सरगर्मी और तनाव फैल गया, जब स्थानीय प्रशासन और नगर विकास न्यास (UIT) की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार तिजारा से कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी इमरान खान के भाई के स्वामित्व वाली जमीन पर बने मकान को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। सुबह शुरू हुई इस अचानक कार्रवाई से मेवात अंचल के राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। प्रशासनिक पीले पंजे की इस बड़ी कार्रवाई का पता चलते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी, सैकड़ों कार्यकर्ता और इमरान खान के समर्थक मौके पर पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक दस्ते का रास्ता रोककर और नारेबाजी करके इस ध्वस्तीकरण का कड़ा विरोध किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर मौजूद अतिरिक्त पुलिस जाब्ते ने घेराबंदी करके विरोध कर रहे लोगों को पीछे धकेला और कई घंटों की मशक्कत के बाद इस कार्रवाई को पूरी तरह से अंजाम दिया।