Rajasthan Politics : ‘किरोड़ी लाल मीणा का मर्डर भी करवा सकती है नकली खाद-बीज लॉबी’, भाई जगमोहन मीणा का बड़ा बयान  

राजस्थान की सियासत में इन दिनों भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामलों को लेकर वार-पलटवार का दौर बेहद तेज हो चुका है। राजस्थान राज्य बीज निगम के पूर्व अशासकीय निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की बड़ी कार्रवाई के बाद जहां विपक्षी दल कांग्रेस लगातार कृषि मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं अब इस पूरे मामले में एक बेहद ही चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। दरअसल, कैबिनेट कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के सगे भाई और भाजपा नेता जगमोहन मीणा ने दौसा जिले में मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान एक ऐसा बयान दिया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। जगमोहन मीणा ने खुले तौर पर दावा किया है कि राजस्थान का नकली खाद और बीज माफिया इस समय डॉ. किरोड़ी लाल मीणा की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है और वे किसी भी वक्त उनकी हत्या की साजिश तक को अंजाम दे सकते हैं।