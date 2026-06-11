Rajasthan Politics : ‘इस्तीफा दें कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा’, खाद-बीज घोटाले पर कांग्रेस के हमलावर तेवर

राजस्थान के कृषि विभाग में बीज और खाद कारोबार से जुड़े करोड़ों रुपए के कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा राजस्थान राज्य बीज निगम के अशासकीय निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद अब इस पूरे मामले की आंच पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग तक पहुंच चुकी है। बुधवार को बीकानेर के गंगाशहर स्थित कांग्रेस कार्यालय में शहर और देहात कांग्रेस की संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस के विधायकों, जिला प्रभारियों और स्थानीय संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों ने एक सुर में भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को आड़े हाथों लिया। विपक्ष ने इस महा-घूसकांड की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को निष्पक्षता की पहली शर्त बताया है।