Rajasthan New District: राजस्थान के इस शहर को जिला बनाने की मांग, 18 मई से जयपुर पैदल कूच की घोषणा; गरमाई राजनीति

Rajasthan New District: केकड़ी। सावर नगर पालिका के निवर्तमान पालिकाध्यक्ष विश्वजीत सिंह शक्तावत ने केकड़ी को पुनः जिला बनाने सहित क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर 18 मई से जयपुर तक पैदल कूच करने की घोषणा की है। केकड़ी के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में शक्तावत ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लंबे समय से आंदोलन, प्रदर्शन और ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से आमजन में रोष है।