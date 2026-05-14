अजमेर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा : जीप की टक्कर से बाइक सवार पति-पत्नी की मौत; चालक मौके से फरार

अजमेर। जिले के सराधना थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक भीषण सड़क हदसा हो गया, जिसमें बाइक सवार दंपती की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी की जेएलएन अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। दुर्घटना के बाद जीप चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दुर्घटना का कारण सड़क पर फैले पत्थर, बजरी और निर्माण सामग्री को माना जा रहा है।