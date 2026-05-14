पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील पर भारी शिक्षा विभाग का ‘फरमान’, ऑनलाइन विकल्प छोड़ 300 अफसरों को बीकानेर बुलाया

उधर, विभागीय जानकारों के अनुसार प्रधानमंत्री की अपील के मद्देनजर इस बैठक के लिए विभाग के पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी बेहतर और मुफ्त का विकल्प मौजूद था। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर शिक्षा विभाग के ही लाखों की लागत से निर्मित डीएलएसआर (डिजिटल लर्निंग सोल्यूशन रूम) कार्यशील होने के साथ ही जिला कलक्ट्रेट में डीओआइटी के मीटिंग रूम भी उपलब्ध है। जहां शिक्षा विभाग के अफसरों की मीटिंग वीसी के जरिये ली जा सकती थी। जबकि 6 अन्य राज्य स्तरीय अधिकारियों को मीटिंग में ऑनलाइन जुड़ने के निर्देश हैं।