Ajmer Murder: पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था प्रेमी, पति ने दी खौफनाक सजा, ऐसे हुआ ब्लाइंड मर्डर का खुलासा

गुदली निवासी सहदेव गुर्जर ने 4 मई को गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया कि उसका छोटा भाई प्रदीप गुर्जर 3 मई की रात से लापता है। परिवार ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। 10 मई की शाम कल्याणीपुरा गांव के पास नदी किनारे एक शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान प्रदीप गुर्जर के रूप में की। इसके बाद गांधीनगर थाने में हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी गई।