Karauli News: करौली में दर्दनाक हादसा, एक साथ उठीं दो मासूम बेटों की अर्थियां, रो-रोकर बेसुध हुई बहन

घटना के बाद शेखपुरा गांव की जाटव बस्ती सहित आसपास के इलाकों में भी शोक की लहर फैल गई। वहीं जब घर से अर्थियां उठीं तो माहौल गमगीन हो गया। गांव में हर आंख नम नजर आई। ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी किनारे सुरक्षा इंतजाम करने और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके। ग्रामीणों ने बताया कि नदी किनारे पहले भी कई बार हादसों की आशंका जताई जा चुकी है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। लोगों का कहना है कि नदी के आसपास बच्चों और ग्रामीणों की आवाजाही रहती है, इसलिए सुरक्षा करना जरूरी है।