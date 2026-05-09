Dausa: मासूम की हार्ट अटैक से मौत, कैंसर पीड़ित पिता के लिए फरिश्ता बने विधायक, बेटी की पढ़ाई-शादी का उठाया जिम्मा

परिवार की स्थिति देखकर विधायक भी भावुक नजर आए। उन्होंने अशोक बैरवा के कैंसर उपचार का पूरा खर्च उठाने का आश्वासन दिया। साथ ही परिवार की पुत्री की शिक्षा और विवाह की जिम्मेदारी लेने की बात भी कही। विधायक ने ईश्वर से दिवंगत बालक की आत्मा की शांति और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। ग्रामीणों का कहना है कि कार्तिक मिलनसार स्वभाव का था और गांव में सभी से घुलमिल कर रहता था। उसकी अचानक मौत से पूरे क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है।