Rajasthan Secretariat: राजस्थान सचिवालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मची अफरा-तफरी

गौरतलब है कि पिछले साल जून महीने में भी राजस्थान सचिवालय के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) के कार्यालय में आग लग गई थी। आग लगने से हड़कंप मच गया, लेकिन समय रहते सचिवालय में तैनात फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया था। सुरक्षा अधिकारी ने बताया था कि आग एक ही कमरे तक सीमित रही और अन्य कार्यालयों तक नहीं फैल पाई, जिससे बड़ा नुकसान होते-होते टल गया। आग का कारण शॉर्ट-सर्किट माना गया था। आग से कुछ जरूरी फाइलें और फर्नीचर जल गया था।