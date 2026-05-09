SMS मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में MBBS फाइनल ईयर छात्र ने की खुदकुशी, हॉस्टल परिसर में हड़कंप

कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का कहना है कि छात्र नितिन यादव पढ़ाई में काफी तेज था और उम्मीद नहीं की जा रही की वह ऐसा कदम उठा सकता है। छात्र का इसी वर्ष एमबीबीएस कोर्स भी पूरा होने वाला था। कॉलेज प्रशासन और हॉस्टल में रह रहे अन्य डॉक्टर इस घटना से स्तब्ध हैं। कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य डॉ. जितेंद्र सिंह शेखावत और डॉ. मोनिका जैन समेत प्रशासनिक अधिकारी हॉस्टल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की।