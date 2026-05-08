Organ Donation: जाते-जाते तीन लोगों को नई जिंदगी दे गया ओमप्रकाश, किडनी दिल्ली, लिवर जयपुर में हुआ ट्रांसप्लांट

जयपुर। राजधानी के वाटिका निवासी 44 वर्षीय ओमप्रकाश भले ही सड़क हादसे के बाद जिंदगी की जंग हार गए, लेकिन उनका अंतिम फैसला तीन जरूरतमंद मरीजों के लिए नई जिंदगी की सौगात बन गया। एसएमएस अस्पताल में हुए सफल कैडेवर ऑर्गन डोनेशन के जरिए उनके अंगों ने तीन परिवारों के जीवन में उम्मीद और खुशियां लौटा दीं। इस मानवीय पहल की अब हर ओर सराहना हो रही है।