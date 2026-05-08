Succsess Story: गांव की मिट्टी में बड़े होकर देखा था सपना, करौली के किसान का बेटा बना भारतीय रेलवे में ‘ट्रैक चीफ इंजीनियर’

साधारण किसान परिवार में जन्मे जे एस मीणा ने बचपन से ही अभावों को करीब से देखा। खेतों में मेहनत करते पिता और सीमित संसाधनों के बीच पली-बढ़ी जिंदगी ने उन्हें जल्दी ही जिम्मेदार बना दिया था। गांव में पढ़ाई की सुविधाएं भी ज्यादा बेहतर नहीं थीं, लेकिन उन्होंने हालात को कभी अपनी मंजिल के रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया। पढ़ाई के प्रति उनकी लगन और कुछ बड़ा करने की इच्छा ने उन्हें लगातार आगे बढ़ने की ताकत दी।