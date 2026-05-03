Panchna Dam Update: हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अफसरों में मची हलचल, अब पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की तैयारी

इस पर सरकार की ओर से गुड़ला-पांचना लिफ्ट परियोजना का निर्माण कराया गया, लेकिन बांध के समीपवर्ती किसानों का कहना है कि इस परियोजना से क्षेत्र के सभी गांवों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा। ऐसे में पहले सभी 39 गांवों के लिए पानी की मांग की जा रही है। इसकी चलते प्रशासन और सरकार स्तर से कई बार नहरों में पानी छोडऩे को सहमति बनाने के लिए कमाण्ड और अनकमाण्ड क्षेत्र के किसानों से बैठक कर वार्ता की गई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। गौरतलब है कि इस बांध से करौली व सवाईमाधोपुर जिलों के कुल 35 गांवों की 9985 हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन पानी के विवाद के चलते बीते दो दशक से नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा सका है।