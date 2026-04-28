करौली की महिला डॉक्टर की जोधपुर में दर्दनाक मौत, सांड से टकराई स्कूटी, गले में घुसा सींग

डॉ. इंडिया डागुर अपने दो बहनों और एक भाई में सबसे छोटी थी। उनके पिता डॉ. बिजेंद्र सिंह डागुर निर्मल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्राचार्य हैं। परिजनों ने बताया कि महज दो महीने पहले ही वह अपने भाई की शादी में शामिल होने गांव आई थी। सोमवार शाम जब डॉक्टर की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव खेड़ी हैवत पहुंची, तो पूरे इलाके में मातम छा गया।