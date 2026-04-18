Karauli Accident: 3 दिन बाद होने वाली थी सगे भाइयों की शादी, हादसे में 1 की मौत, दूसरा गंभीर, परिवार में मातम

यह हादसा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही बयाना रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास निजी स्कूल बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। थी हादसे के समय बस में 10 से 15 बच्चे बैठे थे। भुकरावली के रहने वाले भूरी सिंह मीना (58), राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धंधावली में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत थे। सुबह वह बाइक से स्कूल जा रहे थे, जहां उन्हें प्राइवेट स्कूल बस ने टक्कर मार दी।