Karauli News : खेत से मवेशी भगाते समय फिसला पैर, कुएं में गिरने से बालक की मौत

इसी दौरान जेसीबी मशीन के संचालन के समय युवक लोकेश मीणा पुत्र मूलचंद मीणा ट्रॉली और जेसीबी के बीच फंस गया। लोकेश को गंभीर चोटें आईं और वह मौके पर ही बेसुध हो गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग घायल युवक को लेकर टोडाभीम अस्पताल पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन चोटें गंभीर होने के कारण उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस दुखद हादसे के बाद बुधवार शाम को गांव में किसी के घर चूल्हा तक नहीं जला।