Kota: 17 साल के स्टूडेंट ने की आत्महत्या, JEE की तैयारी करने 4 महीने पहले ही UP से आया था कोटा

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है। अधिकारियों के अनुसार परिजनों के कोटा पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इसके बाद शव उन्हें सौंपा जाएगा। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है ताकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाया जा सके। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस छात्र के कमरे की बारीकी से जांच कर रही है ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके।