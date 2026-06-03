कोटा में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत, तीन साल पहले किया था प्रेम विवाह

एसआइ बाबूलाल ने बताया कि कुसुम बैरवा (21) निवासी टोंक पति संजय सैनी के साथ श्रीनाथपुरम क्षेत्र में किराए के मकान में रहती थी। संजय मूलत: टोंक जिले के नगरफोर्ट निवासी है और कोटा में सब्जी बेचने का काम करता है। वह 31 मई शाम को तरबूज खरीदने के लिए भीलवाड़ा गया था। कुसुम घर पर अकेली थी। मंगलवार दोपहर को वह कोटा लौटा तो मकान का मुख्य गेट बंद मिला। कई बार आवाज लगाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वह बाउंड्री कूदकर घर के अंदर पहुंचा।