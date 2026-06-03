Pali News : स्लीपर बस में सो रहे किशोर की मौत, कंडक्टर ने स्टॉप आने पर जगाया तो मिला अचेत

मंगलवार दोपहर वह निजी स्लीपर बस से ननिहाल बागड़िया गांव के लिए रवाना हुआ। देर रात खाना खाने के बाद उसने कंडक्टर को खारड़ा में उतारने को कहा और अपनी स्लीपर सीट पर सोने चला गया। बुधवार सुबह पाली के पास गाजनगढ़ टोल पर जब कंडक्टर ने उसे जगाने की कोशिश की, तो वह अचेत था। शरीर में कोई हरकत न देख चालक-कंडक्टर घबरा गए और सीधे बस को रोहट थाने ले गए। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।