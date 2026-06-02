डीडवाना-कुचामन में सात माह की गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति और सास पर दहेज हत्या का आरोप

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि करीब एक वर्ष पूर्व गर्भावस्था के दौरान कथित मारपीट के कारण उसका गर्भपात भी हो गया था। परिजनों का आरोप है कि 10 से 12 दिन पहले भी आशा के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद उसका भाई उसे सुजानगढ़ ले गया था। बाद में 31 मई को पति उसे वापस लाडनूं ले आया। परिजनों ने बताया कि एक जून को आशा की अपनी बहन रितिका से मोबाइल पर बातचीत हुई थी। इस दौरान उसने रोते हुए दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दिए जाने की बात कही थी। मंगलवार को तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर परिजन लाडनूं पहुंचे, जहां अस्पताल में उन्हें उसकी मौत की जानकारी मिली।