Rajasthan:‘मैं नवीन बॉक्सर बोल रहा हूं…पांच करोड़ दो, नहीं तो अंजाम भुगतो’, भाजपा नेता को अब विदेशी नंबर से धमकी

यह पहला मौका नहीं है जब पलाड़ा को इस तरह की धमकियां मिली हों। पिछले करीब दो महीनों से उन्हें कथित रूप से रोहित गोदारा गैंग के नाम से कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। अब तक एक दर्जन से अधिक कॉल और वॉयस नोट्स के जरिए उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की गई है। लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पहले ही विजय सिंह पलाड़ा को सशस्त्र सुरक्षा उपलब्ध करा चुका है। इसके बावजूद विदेशी नंबरों से आ रही धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं शहर के लोगों में भी इस बात को लेकर नाराजगी है कि दो माह से लगातार धमकियां मिलने के बावजूद अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है।