राजस्थान की नौसेना लेफ्टिनेंट अंशु राठौड़ की सड़क हादसे में मौत, 2 साल पहले ज्वाइन की थी नौकरी

-बिठुड़ा (डीडवाना) राजस्थान की बेटी लेफ्टिनेंट अंशु जोधा जो की साल भर पहले ही सेना में भर्ती हुई थी, जामनगर में एक दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया। देश सेवा में समर्पित एक वीर बेटी का यूं असमय चले जाना अत्यंत पीड़ादायक है। उनका साहस, समर्पण कर्तव्यनिष्ठा सदैव हम सभी के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।