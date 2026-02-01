Kuchaman Bandh: गोगामेड़ी की पत्नी ने कहा-योगी सरकार बदमाशों का एनकाउंटर करा सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं?

राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पत्नी शीला शेखावत भी धरने प्रदर्शन में शामिल हुई। धरने को संबोधित करते हुए शेखावत ने कहा कि केन्द्र और राजस्थान में भाजपा की सरकार होने के बावजूद प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने वाले अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। केन्द्र सरकार चाहे तो इन अपराधियों का प्रदेश में एनकाउंटर करा सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति कमजोर है। उन्होंने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जब यूपी में मुख्यमंत्री योगी बदमाशों का एनकाउंटर करवा सकते हैं तो राजस्थान की सरकार को क्या सांप सूंघ गया। वोट के समय तो घर-घर भीख मांगते हैं। बदमाश बेकसूरों की हत्या कर रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता।