17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुचामन शहर

Kuchaman Bandh: गोगामेड़ी की पत्नी ने कहा-योगी सरकार बदमाशों का एनकाउंटर करा सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं?

गैंगेस्टर रोहित गोदारा व वीरेन्द्र चारण के नाम पर उसके गुर्गे राहुल फतेहपुरा की ओर से दो दिन पहले भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को ओडियो मैसेज भेजकर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी दी गई थी।

2 min read
Google source verification

कुचामन शहर

image

kamlesh sharma

Feb 17, 2026

कुचामनसिटी। गैंगेस्टर रोहित गोदारा व वीरेन्द्र चारण के नाम पर उसके गुर्गे राहुल फतेहपुरा की ओर से दो दिन पहले भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को ओडियो मैसेज भेजकर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी दी गई थी। इससे मंगलवार को कुचामन शहरवासियों में गुस्से का उबाल नजर आया। घटना के विरोध में कुचामन शहर बंद रखकर कनोई पार्क में सभा की गई। इसमें शहर के व्यापारी, सामाजिक संगठन, युवा और विभिन्न समाजों के लोग शामिल हुए। बाद में शहरवासी पैदल मार्च करते हुए थाने पर पहुंचे जहां धरना-प्रदर्शन किया।

राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पत्नी शीला शेखावत भी धरने प्रदर्शन में शामिल हुई। धरने को संबोधित करते हुए शेखावत ने कहा कि केन्द्र और राजस्थान में भाजपा की सरकार होने के बावजूद प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने वाले अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। केन्द्र सरकार चाहे तो इन अपराधियों का प्रदेश में एनकाउंटर करा सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति कमजोर है। उन्होंने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जब यूपी में मुख्यमंत्री योगी बदमाशों का एनकाउंटर करवा सकते हैं तो राजस्थान की सरकार को क्या सांप सूंघ गया। वोट के समय तो घर-घर भीख मांगते हैं। बदमाश बेकसूरों की हत्या कर रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता।

मातृ शक्ति को बंधाई हिम्मत

शेखावत ने सभा में मौजूद मातृ शक्ति से कहा कि हम क्षत्रिय है मरना और मारना जानते हैं। बदमाशों में हिम्मत है तो हमारे सामने आकर दिखाए। उन्होंने प्रशासन को नाकाम बताते हुए कहा कि यदि प्रशासन सुरक्षा नहीं कर सकता है तो प्रत्येक व्यक्ति को हथियार का लाइसेंस जारी करे। हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेंगे। उन्होंने विजय सिंह पलाड़ा भरोसा दिलाया कि सर्व समाज आपके साथ है, इन बदमाशों को एक पैसा नहीं देना है।

शिक्षा और व्यापार पर असर

वक्ताओं ने कहा कि कुचामन सिटी की सौहार्दपूर्ण शहर के रूप पहचान थी। पिछले डेढ़ वर्ष से रंगदारी और धमकियों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इससे व्यापार, शिक्षा और निवेश पर प्रतिकूल असर पड़ा है। यदि राजनेता तक सुरक्षित नहीं है तो आमजन की सुरक्षा का कैसे अनुमान लगाया जा सकता है। प्रदर्शनकारियों ने गैंगस्टर राज के खिलाफ कार्रवाई करने तथा धमकी देने वाले बदमाशों की शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग की। शाम को सर्वसमाज की ओर से पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर व जिला कलक्टर डॉ. महेन्द्र खडग़ावत को ज्ञापन कर धमकी देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: भाजपा नेता को गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर धमकी, मांगी रंगदारी, मचा हड़कंप
कुचामन शहर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 06:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Kuchaman City / Kuchaman Bandh: गोगामेड़ी की पत्नी ने कहा-योगी सरकार बदमाशों का एनकाउंटर करा सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं?

बड़ी खबरें

View All

कुचामन शहर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kuchaman Bandh: भाजपा नेता को गैंगस्टर की धमकी के विरोध में कुचामन शहर बंद, सड़कों पर उतरे लोग; उग्र आंदोलन की चेतावनी

Kuchaman city closed
कुचामन शहर

राजस्थान: भाजपा नेता को गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर धमकी, मांगी रंगदारी, मचा हड़कंप

कुचामन शहर

Unique Wedding Card : राजस्थान में अनोखा शादी का कार्ड सुर्खियों में, कुचामन सिटी के रामूराम महला के पहल को मिली तारीफें

Rajasthan a unique wedding card making headlines Kuchaman City Ramu Ram Mahla received praise for his environmental conservation initiative
कुचामन शहर

डीडवाना में पुलिस ने दिव्यांग की इच्छा की पूरी, थाना प्रभारी ने पीठ पर बैठाकर थाने की कराई सैर

डीडवाना थाना एसएचओ राजेंद्र​ सिंह कमांडो की पीठ पर बैठे दिव्यांग नदीम, पत्रिका फोटो
कुचामन शहर

"वो मुझे जीने नहीं देगी…" पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं बना, सास-पत्नी से प्रताड़ित पति ने आखिरी वीडियो बनाकर दी जान

कुचामन शहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.