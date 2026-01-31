31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुचामन शहर

“वो मुझे जीने नहीं देगी…पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं बना “, पत्नी-सास से प्रताड़ित पति ने आखिरी वीडियो बनाकर दी जान

Husband Commit Suicide After Make Video: दीपक की मौत के बाद सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।

2 min read
Google source verification

कुचामन शहर

image

Jayant Sharma

Jan 31, 2026

demo pic

Rajasthan: डीडवाना-कुचामन जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। यहाँ नावा शहर के सहमत नगर में दीपक वैष्णव नाम के एक युवक ने सुसाइड कर लिया। लेकिन दीपक की मौत के बाद सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।

"वो मुझे जीने नहीं देगी…" - मौत से पहले का आख़िरी वीडियो

दीपक ने सुसाइड करने से ठीक पहले अपना दर्द बयां करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। आँखों में आँसू लिए दीपक ने वीडियो में बताया कि वह अपनी पत्नी नीतू और सास की प्रताड़ना से तंग आ चुका था। उसने अपनी पत्नी पर बार-बार मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

झूठे मुकदमों और जेल का डर: क्या है पूरा विवाद?

मृतक के भाई मनीष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कई गंभीर खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दीपक पर उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग पैसों के लिए दबाव बना रहे थे। उसे बार-बार झूठे मुकदमों में फंसाने और जेल भिजवाने की धमकियां दी जा रही थीं। जोधपुर के महिला थाने में दर्ज एक पुराने मामले के जरिए उसे लगातार डराया-धमकाया जा रहा था। वीडियो में दीपक ने अपनी पत्नी के तीन-चार मित्रों पर भी मिलीभगत और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं।

पुलिस की कार्रवाई: क्या कहते हैं अधिकारी?

कुचामनसिटी के पुलिस उपअधीक्षक (DSP) मुकेश चौधरी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने बताया कि दीपक नावा में किराए के मकान में रहता था। दीपक के भाई मनीष की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को साक्ष्य (Evidence) के तौर पर लिया गया है। डिजिटल साक्ष्यों और कॉल रिकॉर्ड्स की बारीकी से जांच की जा रही है।

परिजनों की मांग: मिले न्याय

दीपक के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि वीडियो में नामजद आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उनका कहना है कि अगर समय रहते प्रताड़ना रुकी होती, तो दीपक आज हमारे बीच होता।

नोट: आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। यदि आप या आपके परिचित किसी भी तरह के मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तो तुरंत विशेषज्ञों या हेल्पलाईन नंबरों की मदद लें।

ये भी पढ़ें

12 दिन तक खूब रोई, तेरहवीं होते ही भांजे से शादी कर भागी मामी, मामी-भांजे की लव स्टोरी में 11 माह बाद ट्विस्ट
धौलपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 10:39 am

Hindi News / Rajasthan / Kuchaman City / “वो मुझे जीने नहीं देगी…पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं बना “, पत्नी-सास से प्रताड़ित पति ने आखिरी वीडियो बनाकर दी जान
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

कुचामन शहर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्रेन से गिरा मजदूर, दोनों पैर कटे… 20 मिनट तक तड़पता रहा; लोग बनाते रहे फोटो-वीडियो

train
कुचामन शहर

मुर्गी के दाने के बीच छिपा था 81 करोड़ का 'काला खजाना', ट्रक खोलते ही DRI के उड़ गए होश

कुचामन शहर

Rajasthan Crime: राजस्थान से हरियाणा तक 800 से ज्यादा CCTV खंगाले, तब दबोचे ATM लुटेरे; ऐसे करते वारदात

ATM-robbery-case
कुचामन शहर

Rajasthan: बहुचर्चित रूलानिया हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गाजियाबाद-दिल्ली से 3 गिरफ्तार

Ramesh Rulania murder case
कुचामन शहर

Rajasthan: 5 बेटों ने झगड़ा कर घर पर कर लिया कब्जा, रुला देगी बेबस पिता की ये कहानी

Chittarmal
कुचामन शहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.