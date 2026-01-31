“वो मुझे जीने नहीं देगी…पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं बना “, पत्नी-सास से प्रताड़ित पति ने आखिरी वीडियो बनाकर दी जान

मृतक के भाई मनीष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कई गंभीर खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दीपक पर उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग पैसों के लिए दबाव बना रहे थे। उसे बार-बार झूठे मुकदमों में फंसाने और जेल भिजवाने की धमकियां दी जा रही थीं। जोधपुर के महिला थाने में दर्ज एक पुराने मामले के जरिए उसे लगातार डराया-धमकाया जा रहा था। वीडियो में दीपक ने अपनी पत्नी के तीन-चार मित्रों पर भी मिलीभगत और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं।