Rajasthan: मुर्गी के दाने के बीच छिपा था 81 करोड़ का ‘काला खजाना’, ट्रक खोलते ही DRI के उड़ गए होश

Rajasthan: डीडवाना-कुचामन जिले में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने नशे के सौदागरों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दिल्ली DRI की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से स्टेट हाईवे पर नाकाबंदी कर एक ट्रक से करीब 81 करोड़ रुपये की एमडी (MDMA) ड्रग्स बरामद की है। तस्करों ने इस खेप को बड़ी ही चालाकी से मुर्गी के फीड (दाने) के कट्टों के बीच छिपाकर रखा था।
सूत्रों के अनुसार, दिल्ली DRI की टीम पिछले दो महीने से इस नेटवर्क को ट्रैक कर रही थी। जांच की शुरुआत हरियाणा स्थित एक संदिग्ध फैक्ट्री से हुई, जहां टीम ने सबसे पहले दबिश दी। वहां से दो संचालकों को हिरासत में लिया गया, जिन्होंने कबूला कि नशे की एक बड़ी खेप दूसरे राज्य के लिए रवाना हो चुकी है। इसके बाद टीम ने ट्रक का पीछा करना शुरू किया।
DRI ने 11 और 12 जनवरी की दरम्यानी रात डीडवाना-कुचामन इलाके के एक टोल नाके के पास महाराष्ट्र नंबर के ट्रक को रुकवाया। तलाशी लेने पर टीम के होश उड़ गए। ट्रक में लदे मुर्गी के दाने के कट्टों के बीच 9 कट्टे ऐसे मिले, जिनमें 270.30 किलोग्राम MDMA ड्रग्स भरी हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 81 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।
इस हाई-प्रोफाइल तस्करी मामले में टीम ने 6 आरोपियों को डिटेन किया है, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान कुलदीप, अंकित, सज्जन कुमार, मनदीप, बलविंद्र और अजीत सिंह के रूप में हुई है। तस्करी के दौरान गिरोह एक एस्कॉर्ट गाड़ी का इस्तेमाल करता था जो ट्रक के आगे-आगे चलती थी। पुलिस ने ट्रक चालक, खलासी, एस्कॉर्ट करने वाले दो युवकों और दो फैक्ट्री संचालकों को दबोचा है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि यह नशीला पदार्थ मध्य प्रदेश (MP) में सप्लाई किया जाना था।
सभी आरोपियों को मंगलवार को सीकर के डीजे कोर्ट में पेश किया गया। मादक पदार्थ की शुद्धता जांचने के लिए एफएसएल (FSL) टीम को मौके पर बुलाकर सैंपलिंग कराई गई है। DRI अब इस गिरोह के अंतरराज्यीय कनेक्शन और ड्रग सिंडिकेट के मुख्य सरगना तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।
