Rajasthan: मुर्गी के दाने के बीच छिपा था 81 करोड़ का ‘काला खजाना’, ट्रक खोलते ही DRI के उड़ गए होश

इस हाई-प्रोफाइल तस्करी मामले में टीम ने 6 आरोपियों को डिटेन किया है, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान कुलदीप, अंकित, सज्जन कुमार, मनदीप, बलविंद्र और अजीत सिंह के रूप में हुई है। तस्करी के दौरान गिरोह एक एस्कॉर्ट गाड़ी का इस्तेमाल करता था जो ट्रक के आगे-आगे चलती थी। पुलिस ने ट्रक चालक, खलासी, एस्कॉर्ट करने वाले दो युवकों और दो फैक्ट्री संचालकों को दबोचा है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि यह नशीला पदार्थ मध्य प्रदेश (MP) में सप्लाई किया जाना था।