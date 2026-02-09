9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुचामन शहर

Unique Wedding Card : राजस्थान में अनोखा शादी का कार्ड सुर्खियों में, कुचामन सिटी के रामूराम महला के पहल को मिली तारीफें

Unique Wedding Card : राजस्थान के कुचामनसिटी के रामूराम महला ने एक अनोखा शादी कार्ड छपवाया। महला ने परंपरागत शादी कार्ड की जगह कपड़े के थैले (बैग) पर ही निमंत्रण प्रिंट करवाकर बांटे।

2 min read
Google source verification

कुचामन शहर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 09, 2026

Rajasthan a unique wedding card making headlines Kuchaman City Ramu Ram Mahla received praise for his environmental conservation initiative

कुचामनसिटी. अपने परिचितों को निमंत्रण देते रामूराम महला। फोटो पत्रिका

Unique Wedding Card : कुचामनसिटी शहर में एक व्यक्ति ने समाज को ‘पॉलिथीन हटाओ-पर्यावरण बचाओ का संदेश देने के लिए एक अनूठी और प्रेरणादायक पहल की। शादी के निमंत्रण को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए नई मिसाल पेश की। आमतौर पर लोग शादी के लिए कागज के रंग-बिरंगे कार्ड छपवाते हैं, लेकिन कुचामन के निकटवर्ती ग्राम सबलपुरा के रामूराम महला ने परंपरागत शादी कार्ड की जगह कपड़े के थैले (बैग) पर ही शादी का निमंत्रण प्रिंट करवाकर रिश्तेदारों और परिचितों को बांटे।

रामूराम महला की ओर से तैयार कराए गए ये थैले उच्च गुणवत्ता वाले हैं, जिन्हें कई बार उपयोग में लिया जा सकता है। इन थैलों पर न केवल शादी का निमंत्रण छपा है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रेरक संदेश भी अंकित हैं।

थैलों पर यह लिखा….

‘पॉलिथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओं’, ‘घर से थैला साथ ले जाएं, पॉलिथीन को न अपनाएं’ जैसे जागरूकता देने वाले संदेश। यह पहल केवल एक शादी का निमंत्रण नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने की दिशा में उठाया गया सकारात्मक कदम बन गई है।

उपयोगी थैले को बनाया निमंत्रण का माध्यम

रामूराम महला का कहना है कि शादी जैसे खुशी के अवसर पर यदि पर्यावरण बचाने का संदेश दिया जाए तो उसका प्रभाव काफी गहरा पड़ता है। हर वर्ष हजारों की संख्या में शादी कार्ड छपते हैं, जो कुछ दिनों बाद कचरे में बदल जाते हैं। इससे कागज की बर्बादी होती है और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी सोच के साथ उन्होंने इस बार शादी कार्ड के स्थान पर उपयोगी थैले को माध्यम बनाया।

इस अनोखी पहल की पूरे शहर में हुई चर्चा

रामूराम महला की इस पहल को रिश्तेदारों और परिचितों की भरपूर सराहना मिल रही है। शादी का निमंत्रण पाकर लोग न केवल खुश हैं, बल्कि इस रचनात्मक सोच से प्रभावित भी हो रहे हैं। कुचामन शहर की यह अनोखी पहल चर्चा का विषय रही।

ये भी पढ़ें

Valentine’s Week : एक बार फिर याद आ गई सचिन पायलट की लव स्टोरी, जानें क्यों हुई थी चर्चित
जयपुर
Valentine's Week Sachin Pilot and Sara Abdullah love story has been recalled once again Know became so famous

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Feb 2026 08:21 am

Published on:

09 Feb 2026 08:12 am

Hindi News / Rajasthan / Kuchaman City / Unique Wedding Card : राजस्थान में अनोखा शादी का कार्ड सुर्खियों में, कुचामन सिटी के रामूराम महला के पहल को मिली तारीफें

बड़ी खबरें

View All

कुचामन शहर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

डीडवाना में पुलिस ने दिव्यांग की इच्छा की पूरी, थाना प्रभारी ने पीठ पर बैठाकर थाने की कराई सैर

डीडवाना थाना एसएचओ राजेंद्र​ सिंह कमांडो की पीठ पर बैठे दिव्यांग नदीम, पत्रिका फोटो
कुचामन शहर

"वो मुझे जीने नहीं देगी…" पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं बना, सास-पत्नी से प्रताड़ित पति ने आखिरी वीडियो बनाकर दी जान

कुचामन शहर

ट्रेन से गिरा मजदूर, दोनों पैर कटे… 20 मिनट तक तड़पता रहा; लोग बनाते रहे फोटो-वीडियो

train
कुचामन शहर

मुर्गी के दाने के बीच छिपा था 81 करोड़ का 'काला खजाना', ट्रक खोलते ही DRI के उड़ गए होश

कुचामन शहर

Rajasthan Crime: राजस्थान से हरियाणा तक 800 से ज्यादा CCTV खंगाले, तब दबोचे ATM लुटेरे; ऐसे करते वारदात

ATM-robbery-case
कुचामन शहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.