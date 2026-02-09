Unique Wedding Card : राजस्थान में अनोखा शादी का कार्ड सुर्खियों में, कुचामन सिटी के रामूराम महला के पहल को मिली तारीफें

Unique Wedding Card : कुचामनसिटी शहर में एक व्यक्ति ने समाज को ‘पॉलिथीन हटाओ-पर्यावरण बचाओ का संदेश देने के लिए एक अनूठी और प्रेरणादायक पहल की। शादी के निमंत्रण को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए नई मिसाल पेश की। आमतौर पर लोग शादी के लिए कागज के रंग-बिरंगे कार्ड छपवाते हैं, लेकिन कुचामन के निकटवर्ती ग्राम सबलपुरा के रामूराम महला ने परंपरागत शादी कार्ड की जगह कपड़े के थैले (बैग) पर ही शादी का निमंत्रण प्रिंट करवाकर रिश्तेदारों और परिचितों को बांटे।