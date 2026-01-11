Rajasthan Crime: राजस्थान से हरियाणा तक 800 से ज्यादा CCTV खंगाले, तब दबोचे ATM लुटेरे; ऐसे करते वारदात

पूछताछ में सामने आया कि यह गैंग वारदात से करीब 10 दिन पहले बिना सुरक्षा गार्ड वाले एटीएम की रैकी करती थी। फर्जी नंबर प्लेट लगी लग्जरी गाड़ियों का उपयोग कर और आरोपी चेहरे पर मास्क व हाथों में दस्ताने पहनकर वारदात को अंजाम देते थे। एटीएम में प्रवेश करते ही सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों पर काला स्प्रे कर उन्हें निष्क्रिय किया जाता था। इसके बाद गैस कटर की सहायता से मात्र 5 से 7 मिनट में मशीन काटकर नकदी निकाल ली जाती और आरोपी मौके से फरार हो जाते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से लूटी गई राशि की बरामदगी तथा गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है।