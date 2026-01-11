Rajasthan Crime: राजस्थान से हरियाणा तक 800 से ज्यादा CCTV खंगाले, तब दबोचे ATM लुटेरे; ऐसे करते वारदात

पुलिस गिरफ्त में एटीएम लूट के आरोपी। फोटो: पत्रिका
डीडवाना। पुलिस ने एटीएम लूट की वारदातों को अंजाम देने वाली एक शातिर अंतरराज्यीय गैंग के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 400 किमी हाईवे के 800 कैमरों के फुटेज खंगाले। इसके बाद आरोपी पकड़ में आए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त कार भी बरामद की है। यह गैंग महज 5 से 7 मिनट में गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन काटकर लाखों रुपये की नकदी लेकर फरार हो जाती थी।
बदमाशों ने 14 दिसंबर 2025 को खुनखुना थाना क्षेत्र के तोषिना बस स्टैंड स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम को काटकर उसमें रखी 20 लाख 46 हजार 500 रुपए की नकदी चुरा ली थी। इसकी जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसने आरोपियों को दबोचा।
मामले के खुलासे के लिए पुलिस टीम ने राजस्थान से लेकर हरियाणा तक करीब 400 किलोमीटर के क्षेत्र में लगे 800 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। लगभग एक माह तक तकनीकी विश्लेषण, जांच के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही। पुलिस ने पलवल (हरियाणा) निवासी वारिस उर्फ लहकी पुत्र हाकम (26), मुस्कान अली पुत्र रहीश (19) तथा डीग (राजस्थान) निवासी उस्मान उर्फ अन्ना पुत्र सुभान (28) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी वारिस के खिलाफ पूर्व में गो-तस्करी, मारपीट और पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
पूछताछ में सामने आया कि यह गैंग वारदात से करीब 10 दिन पहले बिना सुरक्षा गार्ड वाले एटीएम की रैकी करती थी। फर्जी नंबर प्लेट लगी लग्जरी गाड़ियों का उपयोग कर और आरोपी चेहरे पर मास्क व हाथों में दस्ताने पहनकर वारदात को अंजाम देते थे। एटीएम में प्रवेश करते ही सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों पर काला स्प्रे कर उन्हें निष्क्रिय किया जाता था। इसके बाद गैस कटर की सहायता से मात्र 5 से 7 मिनट में मशीन काटकर नकदी निकाल ली जाती और आरोपी मौके से फरार हो जाते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से लूटी गई राशि की बरामदगी तथा गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है।
