Rajasthan New Roads: राजस्थान में बिछेगा सड़कों का जाल, इन 28 जिलों में बनेंगी 1216 नई सड़कें; 2089 करोड़ होंगे खर्च

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इन कार्यों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की है। स्वीकृति के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है, जिससे ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। नई सड़कें बनने से दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही ग्रामीण आबादी को आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।