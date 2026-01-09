Rajasthan New Roads: राजस्थान में बिछेगा सड़कों का जाल, इन 28 जिलों में बनेंगी 1216 नई सड़कें; 2089 करोड़ होंगे खर्च

9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जयपुर

Rajasthan New Roads: राजस्थान में बिछेगा सड़कों का जाल, इन 28 जिलों में बनेंगी 1216 नई सड़कें; 2089 करोड़ होंगे खर्च

PM Gram Sadak Yojana: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के प्रथम फेज में 2089 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 1216 नई सड़कें बनेंगी एवं एक पुल का भी निर्माण होगा।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 09, 2026

Rajasthan Road News

Photo: AI generated

जयपुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के प्रथम फेज में 2089 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 1216 नई सड़कें बनेंगी एवं एक पुल का भी निर्माण होगा। इन कार्यों के तहत 28 जिलों में 3219 किलोमीटर लंबाई की नई सड़कें बनेंगी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इन कार्यों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की है। स्वीकृति के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है, जिससे ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। नई सड़कें बनने से दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही ग्रामीण आबादी को आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

इन जिलों में बनेंगी नई सड़कें

विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार अजमेर, अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, जोधपुर, कोटपूतली-बहरोड़, नागौर, पाली, फलौदी, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, उदयपुर में सड़कें बनाई जाएंगी। वहीं प्रतापगढ़ में 6 करोड़ 72 लाख की लागत से 100 मीटर लंबाई के पुल का निर्माण किया जाएगा।

तीन चरणों में बनी 75,000 किलोमीटर से अधिक सड़क

2025 तक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीन चरणों के तहत सरकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने करीब 75,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया है।

क्या है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना?

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे साल 2000 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की और सभी मौसमों में चलने योग्य सड़कों से जोड़ना है।

