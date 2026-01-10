जामडोली स्थित सामाजिक न्याय संकुल का मामला: दस साल से प्रस्तावित है सरकारी डिस्पेंसरी, लेकिन अब तक कागजों में

परिसर में स्थित एक गृह के स्टाफ ने बताया कि यहां अधिकतर आवासीय बुजुर्गों को किसी न किसी बीमारी की नियमित दवाएं देनी पड़ती हैं। इसके लिए आए दिन इनको कई किमी. दूर स्थित डिस्पेंसरी ले जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि समस्या यह है कि यहां सरलता से वाहन नहीं मिलते, कई बार तो रिक्शे या टैक्सी के लिए काफी देर इंतेजार करना पड़ता है। ऐसे में यदि परिसर में ही सरकारी डिस्पेंसरी बन जाए, तो असहाय बुजुर्गों, महिलाओं और विद्यार्थियों को नियमित इलाज की बड़ी राहत मिल सकती है।