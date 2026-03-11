Rajasthan News : भजनलाल सरकार के ‘वारे न्यारे’, रेवेन्यू कलेक्शन में बंपर उछाल, जानें किस डिपार्टमेंट ने दी सबसे ज़्यादा कमाई?

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने राजस्व संग्रहण (Revenue Collection) के मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल की है। वित्तीय वर्ष के ताजा आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के कुल राजस्व अर्जन में पिछले वर्ष की तुलना में 7.10 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ा हुआ राजस्व प्रदेश के विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचाने में मील का पत्थर साबित होगा।